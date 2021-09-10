بعد عدة بدايات قصيرة الأمد خلال الثمانية عشر شهراً الماضية، كشفت العاصمة البريطانية لندن عن علامات على العودة أخيراً إلى العمل، اليوم الجمعة. وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء إن مستويات حركة المرور واستخدام وسائل النقل العام في لندن تصاعدت بشكل كبير هذا الأسبوع، مع عودة المزيد من الناس إلى مقرات عملهم بعد نهاية إجازات المدارس والعطلات الصيفية.
وأضافت الوكالة أن مترو الأنفاق في لندن شهد، اليوم الجمعة، أكثر صباح ازدحاماً منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد، معتبرة أن ذلك علامة على عودة الحياة الطبيعية بعد عدة أسابيع بدا الأمر فيها وكأن العودة إلى المكاتب قد توقفت. كانت الحكومة البريطانية أزالت، في يوليو الماضي، الكثير من القيود المفروضة لمكافحة الفيروس. إلا أن تلك الخطوة الأولية نحو العودة إلى حياة طبيعية تأثرت بشكل كبير بطفرة في الإصابات بسلالة "دلتا" المتحورة من الفيروس شديدة العدوى. الأمر الذي جعل الكثير من الناس ينتظرون إلى ما بعد العطلة الصيفية للعودة إلى المكاتب.