تلقى أكثر من 5,63 مليار شخص جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد حتى الآن في 184 دولة، ضمن أكبر حملة تطعيم في تاريخ العالم، بحسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة. وكان أحدث معدل لإعطاء اللقاحات هو ما يقرب من 35 مليون جرعة في اليوم. وفي الولايات المتحدة، أعطيت 378 مليون جرعة حتى الآن. وخلال الأسبوع الماضي، أعطيت 786 ألفا و492 جرعة في اليوم. بهذا العدد من الجرعات العالمية، يكون 36,6 % من سكان العالم قد أخذوا تطعيما ضد فيروس كورونا بشكل كامل. ولكن التوزيع لم يكن متوازنا، فالبلدان والمناطق ذات الدخل الأعلى تحصل على التطعيم أسرع بأكثر من 20 مرة من البلدان والمناطق ذات الدخل الأدنى. وبحسب بلومبرج، يوجد لدى البلدان ذات الدخل الأعلى نحو 40 % من لقاحات كورونا في العالم، في حين أنها تمثل 11 % فقط من سكان العالم.