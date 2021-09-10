أعرب رئيس الحكومة اللبنانية الجديد نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، عن أمله في وقف انهيار الأوضاع في لبنان وإعادة الرخاء للبلاد. وفي كلمة مؤثرة بعد توقيع مرسوم مع الرئيس ميشال عون لتشكيل حكومة جديدة، قال ميقاتي إن الوضع في البلاد "صعب كثيرا"، مضيفا أنه لم يتبق احتياطيات للدعم وعلى الجميع أن "يشدوا الأحزمة". وأبصرت حكومة ميقاتي النور، اليوم الجمعة، بعد عام من الفراغ نتج عن انقسامات سياسية ساهم في تعميق أزمة اقتصادية متواصلة منذ عامين. ويشترط المجتمع الدولي مقابل دعم لبنان مالياً تطبيق إصلاحات جذرية في مجالات عدة. وتلا أمين عام مجلس الوزراء محمد مكية مرسوم تشكيل الحكومة التي تألفت من 24 وزيرا لم يخوض معظمهم غمار السياسة من قبل. لكن عددا منهم معروفون بنجاحاتهم في مجالات اقتصادية وطبية وثقافية وإعلامية. وعلى الرغم من أن معظمهم لا ينتمون إلى أي تيار سياسي علنا، لكن سمتهم أحزاب وقادة سياسيون بارزون، ما يجعلهم محسوبين على هؤلاء، وفق محللين وسياسيين. وجاءت ولادة الحكومة بعد أكثر من عام على استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 الذي أدى إلى مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح، ودمّر أحياء من العاصمة، مفاقماً معاناة اللبنانيين. وبين الوزراء اختصاصيون على غرار وزير الصحة فراس أبيض الذي قاد، عبر مستشفى رفيق الحريري الجامعي، جهود التصدي لوباء كوفيد-19، والأستاذ الجامعي ناصر ياسين، مدير مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية. كما تضم سفيرين سابقين هما عبدالله أبو حبيب ونجلاء رياشي، المرأة الوحيدة في الحكومة. بالإضافة إلى الإعلامي المعروف جورج القرداحي. وستعقد الحكومة الجديدة أولى جلساتها قبل ظهر الإثنين المقبل. وأدلى ميقاتي (65 عاماً)، رجل الأعمال المتحدر من مدينة طرابلس (شمال) والذي كلفه رئيس الجمهورية ميشال عون تشكيل الحكومة في 26 يوليو، بكلمة من القصر الجمهوري وصف فيها الوضع الحالي في لبنان متحدثا عن أزمات الأدوية والكهرباء وغياب أفق المستقبل، وبدا متأثرا ودامعا. ودعا الجميع إلى التعاون، مؤكدا أن الحكومة لا تريد الغرق في التسييس. وقال "سأتصل بالهيئات الدولية لنؤمن أبسط أمور الحياة"، مضيفا "لن نفوّت فرصة من دون أن ندق أبواب العالم العربي"، مؤكداً "إننا بحاجة إلى العالم العربي وأن نعيد ما انقطع". وكلّف رئيس الجمهورية ميقاتي بعد اعتذار سعد الحريري، رئيس تيار المستقبل، بعد تسعة أشهر من تكليفه، عن عدم تشكيلها. وقبل الحريري، اعتذر السفير مصطفى أديب، الذي كُلّف تأليف الحكومة نهاية أغسطس، عن عدم إتمام المهمة جراء الخلافات بين القوى السياسية. وقال ميقاتي في هذا السياق "لا يمكننا الإتيان باختصاصيين وحدهم" في الحكومة، من دون "أن تكون لهم انتماءات.. وأتمكن من معالجة المشاكل المطروحة"، في إشارة إلى الغطاء السياسي الذي يُفترض أن تتمتع به الحكومة لاتخاذ قرارات مصيرية. ويقع على عاتق الحكومة الجديدة التوصل سريعاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من أزمته التي تتسم بنقص السيولة وبأزمات حادة في الوقود والكهرباء تنعكس على كل جوانب الحياة. كما عليها الإعداد للانتخابات البرلمانية المحددة في مايو 2022، والتي يحرص المجتمع الدولي على إتمامها في مواعيدها.