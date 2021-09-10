اكتمال بناء خط الغاز الروسي-الألماني "نورد ستريم 2"

عمال يحتفلون بعد وضع آخر أنبوب في خط "نورد ستريم 2"

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أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، انتهاء أعمال بناء خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2" الذي يربط روسيا بألمانيا.

وقالت الشركة، في رسالة نشرتها على قناتها على تطبيق "تلغرام"، "أثناء اجتماع تشغيلي صباحي في غازبروم، صرّح (المدير العام للمجموعة) أليكسي ميلر أن هذا الصباح عند الساعة 08,45 بتوقيت موسكو (05,45 ت غ)، أُنجز بناء خط أنابيب نورد ستريم 2 بالكامل".

ودعا الكرملين إلى تشغيل خط الأنابيب "في أقرب وقت ممكن"، مؤكداً أن "جميعنا لدينا مصلحة" في ذلك.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت إن "نورد ستريم 2" قدّم طلباً للوكالة الاتحادية للشبكات من أجل مباشرة العمل.

يُفترض أن يضاعف خط الأنابيب الممتد تحت مياه بحر البلطيق عمليات تسليم الغاز الروسي إلى ألمانيا.

ويمتدّ هذا الأنبوب القادر على نقل 55 مليار متر مكعب من الغاز في العام، على 1230 كيلومتراً تحت مياه بحر البلطيق وهو الطريق نفسه الذي يمتدّ عليه مشروع "نورد ستريم 1" الذي وضع في الخدمة في العام 2012.

والمشروع، الذي تديره شركة "غازبروم" الروسية العملاقة وتقدر قيمته بأكثر من 10 مليارات يورو، تموّله بشكل مشترك خمس مجموعات أوروبية في قطاع الطاقة (أو أم في، انجي، وينترشال ديا، يونيبر وشل).

بدأت أشغال المشروع في أبريل 2018، وتوقفت في ديسمبر 2019 فيما لم يكن قد تبقى إلا 150 كيلومتراً من الأنبوب لمده في المياه الألمانية والدنماركية، واستؤنفت الأعمال بعد عام.

تخلى الرئيس الأميركي جو بايدن عن عرقلة المشروع معتبراً أن الوقت قد فات وأن من الأفضل الرهان على التحالف مع ألمانيا بحيث إن واشنطن ترغب في ضمان التعاون معها في ملفات أخرى.

المصدر: آ ف ب