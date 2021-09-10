الدنمارك أول دولة أوروبية ترفع كل قيود كورونا

عوائل في حديقة عامة في كوبنهاغن

ع + ع -

باتت الدنمارك، اليوم الجمعة، أول دولة أوروبية تستأنف حياة طبيعية بعد رفع كافة القيود الهادفة إلى مكافحة تفشي وباء كوفيد-19. فلم يعد يُفرض وضع الكمامات ولا التصريح الصحي، وعادت الحياة إلى المكاتب واستأنف عشرات آلاف الأشخاص حضور العروض الموسيقية.

وكانت إيسلندا قد رفعت القيود في يونيو، لكنها اضطرت إلى إعادتها بعد بضعة أسابيع بسبب تجدد تفشي الوباء. وباتت الدنمارك، بحسب وكالة «فرانس برس»، الدولة الوحيدة في القارة التي عادت «إلى الحياة المعهودة».

وفي كوبنهاغن، قال الموظف في قسم الإعلانات في شركة «لايف نايشن» لتنظيم العروض الموسيقية، أولريك أوروم بيترسن، «نحن بالتأكيد في الطليعة في الدنمارك لأنه لم تعد لدينا أي قيود، لقد انتقلنا إلى الجانب الآخر من الوباء بفضل التطعيم».

تحضّر الشركة المنظمة للحفلات السبت عرضاً موسيقياً نفدت تذاكره سيحضره 50 ألف شخص، وهذه سابقة في أوروبا، حيث لا تزال تُفرض قيود صحية.

في الرابع من سبتمبر الجاري، سبق أن نظمت شركة «لايف نايشن» مهرجاناً أول بعنوان «العودة إلى الحياة» جمع 15 ألف شخص في العاصمة كوبنهاغن.

وقالت إيميلي بينديكس، وهي شابة تبلغ 26 عاماً ذهبت إلى العرض، «الحضور ضمن الحشد، الغناء كما كنّا نفعل سابقاً، أمور تجعلني أنسى كوفيد-19 تقريباً وكل ما عشناه في الأشهر الأخيرة».

وفُرض التصريح الصحي في مارس للخروج من الإغلاق. ورُفع أيضاً اليوم الجمعة.

لم تواجه الدنمارك صعوبات في إقناع سكانها بتلقي اللقاح. ونتيجة ذلك، أصبح 73% من السكان، البالغ عددهم 5,8 ملايين، ملقحين بالكامل ضد كوفيد، و96% من الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً أيضاً.

وشدد وزير الصحة ماغنوس هيونيك، صباح اليوم الجمعة، على أن «الحياة اليومية تعود بشكل عام إلى طبيعتها، لكن ذلك لا يعني أنه لم يعد هناك خطر في الأفق».

وأضاف في تصريح لتلفزيون «تي في 2» المحلي «إذا نظرنا إلى الأشهر الثمانية عشر الماضية، نجد أن الفيروس قد تحور عدة مرات. لذلك، لا يمكنني ضمان أي شيء (...) ولكن مع تطعيم الكثير من الأشخاص، نحن في وضع جيد».

والقيد الوحيد الذي لا يزال سارياً يتعلق بالدخول إلى البلاد الخاضع لتقديم جواز سفر صحي و/أو فحص كورونا سلبي، كما أن ارتداء الكمامات لا يزال إلزامياً في المطارات

المصدر: آ ف ب