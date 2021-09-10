وصل وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى عاصمة غينيا، اليوم الجمعة، إجراء محادثات مع المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس ألفا كوندي.
وعلقت المنظمة عضوية غينيا في تكتل (إيكواس) المؤلف من 15 دولة، لكنهم أحجموا عن فرض المزيد من العقوبات.
وأعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم الجمعة، إنه علق مشاركة غينيا في جميع الأنشطة وهيئات اتخاذ القرار بسبب الانقلاب ليدعم بذلك قرار زعماء (إيكواس).
وسيرأس وفد إيكواس رئيس مفوضية المجموعة جان كلود كاسي برو ووزيرة الشؤون الخارجية في غانا شيرلي أيوركور بوتشواي ووزير خارجية بوركينا فاسو ألفا باري.
وقال مسؤول إقليمي رفيع المستوى، أمس الخميس، إن الوفد سيحاول حث المجلس العسكري على تعيين رئيس وزراء مدني «يحظى بالمصداقية» في أقرب وقت ممكن للمساعدة في إعادة البلاد إلى النظام الدستوري.