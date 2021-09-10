تسعى العديد من الدول الأفريقية إلى إقامة شراكات لإنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد في القارة الأفريقية. في هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة "نومولوكس جروب" الشريك المحلي لشركة "سينوفاك بيوتك" الصينية في جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، إن الشركة الصينية تجري محادثات لإقامة منشأة لإنتاج اللقاحات في جنوب أفريقيا للتوريد إلى القارة الأفريقية بجرعات للوقاية من مجموعة من الأمراض. أدلى هيلتون كلاين بالتصريحات لدى بدء تجارب المرحلة الثالثة العالمية للقاح كوفيد-19 من "سينوفاك" للأطفال والمراهقين في جنوب أفريقيا. وقال كلاين، في مؤتمر صحفي "هذه التجربة السريرية هي مقدمة لإقامة منشأة لتصنيع اللقاحات في جنوب أفريقيا بالشراكة بين سينوفاك ونومولوكس جروب، والتي ستغطي مجال اللقاحات بالكامل وليس المتعلقة بكوفيد-19 فحسب". وأضاف "نجري محادثات مع سينوفاك لإقامة منشأة لتصنيع اللقاحات. في المرحلة الأولى، سنقوم بالتعبئة ووضع العلامات حتى نتمكن من توصيل اللقاحات لشعوب أفريقيا في أقرب وقت ممكن... لقاحات من أفريقيا لأفريقيا". سجلت "سينوفاك" و"نومولوكس"، ألفي مشارك في الجولة الجنوب أفريقية من دراستهما لتقييم فعالية ومناعة وسلامة لقاح "كورونافاك" المضاد لكوفيد-19 على الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و17 عاماً. تشمل التجربة العالمية 14 ألف مشارك من تشيلي والفلبين وماليزيا وكينيا.