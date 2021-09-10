عرقلت الرياح القوية على نحو غير معتاد والحرارة المرتفعة في أواخر الصيف الجهود المبذولة، اليوم الجمعة، للسيطرة على حريق غابات قرب منتجع شهير في جنوب إسبانيا. وأرغم الحريق في منطقة "سييرا بيرميخا" الجبلية المطلة على "إستيبونا" أكثر من 1000 شخص على مغادرة منازلهم وتسبب في وفاة أحد أفراد الطوارئ. ومنذ اندلاعه مساء الأربعاء، أتى الحريق على نحو 8896 فدانا من الغابات في جبل سييرا بيرميخا المطل على إستيبونا، وهو منتجع على البحر المتوسط يقبل عليه السائحون البريطانيون والمتقاعدون. وقال متحدث باسم فرقة الإطفاء في المنطقة إن من غير المرجح السيطرة على الحريق قبل يوم السبت. وأوضح "نحاول تطويق النار لكنها ما زالت نشطة... ظروف انخفاض الرطوبة والرياح القوية والحرارة المرتفعة ليست مواتية للسيطرة على الحريق".