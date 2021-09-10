أكدت أنثيا ويب، نائبة المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمى فى آسيا والباسفيك الحاجة للوصول بالمساعدات الغذائية إلى 9 ملايين شخص شهرياً في أفعانستان بحلول شهر نوفمبر المقبل، وذلك للتمكن من تحقيق الهدف بالوصول إلى 14 مليوناً بحلول نهاية العام. وبينت ويب، في تصريحات للصحفيين فى جنيف عبر الفيديو اليوم الجمعة، أن برنامج الأغذية طالب بتوفير 200 مليون دولار أميركي لبرامجه للمساعدات في أفغانستان. وحذرت المسؤولة الأممية من نفاد مخزون المواد الغذائية، معربة عن التزام المنظمة برغم الوضع الحالي بشراء الطعام، ونقله إلى مواقع استراتيجية قبل فوات الأوان. كانت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة بأفغانستان ديبورا ليونز قالت، أمس الخميس، إن هناك حاجة ماسة لتدفق الأموال سريعاً إلى هذا البلد "للحيلولة دون انهيار كامل للاقتصاد والنظام الاجتماعي". كانت وكالات تابعة للأمم المتحدة قد حذرت، في وقت سابق، من مجاعة في أفغانستان بسبب الجفاف الذي أثر على المحاصيل الزراعية وكذلك نزوح السكان من قراهم بسبب المعارك قبل سيطرة طالبان على الحكم.