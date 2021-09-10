تصريحات صادمة لـ"الصحة العالمية" بشأن "كورونا"

تعبيرية

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قال مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوغه، اليوم الجمعة، إن فيروس كورونا سيواصل التحوّر وسيبقى معنا، على غرار الزكام. وأكد كلوغه خلال مؤتمر صحافي أن "الوباء سينتهي عندما سنلقح بالحدّ الأدنى 70%" من سكان العالم. وأشار كلوغه إلى أن المتحوّرات الجديدة الشديدة العدوى ولاسيما المتحوّرة دلتا، غيّرت المعطيات. وحث كلوغه على أخذ اللقاح "لتخفيف الضغط عن أنظمتنا الصحية وهي بحاجة ماسّة لمعالجة أمراض أخرى مختلفة عن كوفيد". وبحسب خبراء أوبئة، يبدو أن تشكل مناعة جماعية فقط من خلال اللقاحات بات أمراً بعيد المنال، إلا أن التلقيح لا يزال أساسياً لاحتواء تفشي الوباء.

المصدر: آ ف ب