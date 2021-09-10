انتشار «سلالة دلتا» يبطئ الاقتصاد البريطاني
أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني نما بشكل طفيف في يوليو مع انتشار سلالة دلتا من كوفيد-19 بشكل سريع بعد تخفيف قيود الإغلاق.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج الاقتصادي ارتفع 0.1 بالمئة فقط في يوليو، وهي أقل زيادة شهرية منذ يناير عندما فرضت بريطانيا إغلاقا عاما جديدا.
كان أغلب اقتصاديين قد توقعوا نموا شهريا 0.6 بالمئة للناتج المحلي الإجمالي. وتوقع اثنان فقط من 26 محللا مثل هذه القراءة الضعيفة.
وشهدت بريطانيا زيادة حادة في حالات الإصابة بكوفيد-19 في يوليو، إذ انتشرت السلالة دلتا بشكل سريع، مما أدى إلى مطالبة مئات الآلاف من العمال بالبقاء في منازلهم بموجب قواعد العزل الذاتي التي تم تخفيفها.
واستقر قطاع الخدمات المهيمن في بريطانيا في يوليو، مقارنة مع يونيو مع انخفاض إنتاج الخدمات الموجهة للمستهلكين للمرة الأولى منذ يناير، مدفوعا في الغالب بانخفاض في قطاع التجزئة.
ونما الناتج الصناعي 1.2 بالمئة، مدعوما بعودة حقل نفطي للإنتاج، لكن قطاع الصناعات التحويلية لم يطرأ عليه تغير يذكر.
وانخفض الإنتاج في قطاع البناء بنسبة شهرية 1.6 بالمئة.
المصدر: وكالات