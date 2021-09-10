سجلت وزارة الصحة المكسيكية 14828 حالة إصابة جديدة مؤكدة بمرض كوفيد-19 و730 وفاة ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة إلى ثلاثة ملايين و479999 والوفيات إلى 266150. وسبق أن قال مسؤولون في وزارة الصحة إن العدد الحقيقي أعلى بكثير على الأرجح.