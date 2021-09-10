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حصيلة جديدة قاسية لإصابات ووفيات «كورونا» في المكسيك
الجمعة 10 سبتمبر 10:39
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سجلت وزارة الصحة المكسيكية 14828 حالة إصابة جديدة مؤكدة بمرض كوفيد-19 و730 وفاة ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة إلى ثلاثة ملايين و479999 والوفيات إلى 266150. وسبق أن قال مسؤولون في وزارة الصحة إن العدد الحقيقي أعلى بكثير على الأرجح.
المصدر: رويترز
فيروس كورونا
كورونا
المكسيك
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