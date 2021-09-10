وزير الصحة البريطاني يطالب الحكومة بفرض التطعيم
قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، إنه يتوجب على الحكومة دراسة أن تكون اللقاحات إلزامية للعاملين في مجال الصحة بعد إطلاق مشاورات حول هذه القضية.
ونقلت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية عن جاويد قوله إن مثل هذه الخطوة تضمن سلامة المرضى لأن المستشفيات "تعج بالأشخاص المعرضين للخطر".
وتابع خلال زيارته مستشفى مورفيلدز للعيون قائلا:"لم نتخذ قرارا بعد ولكننا نريد أن ننصت لما سيقوله الناس لأنني أعتقد أنه من المهم أن نظهر أن سلامة المرضى ستكون أولوية بالنسبة لنا".
وجاءت تصريحات جاويد بعد أن قالت وزيرة الرعاية الاجتماعية هيلين واتلي إن أولئك الذين يرفضون التطعيم ضد كوفيد19- يمكن نقلهم إلى وظائف في مكاتب الدعم الخلفية.
المصدر: وكالات