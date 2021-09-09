تحرير مواقع جديدة شمالي غرب مأرب

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

حرر الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل مواقع جديدة كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، شمالي غرب مأرب.

وشنت قوات الجيش والقبائل هجوماً على مواقع الميليشيات في جبهة «الكسارة»، حررت خلاله مواقع جديدة كانت تتمركز فيها الميليشيات، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، كما أسقطت دفاعات الجيش طائرة مسيرة مفخخة حوثية في الجبهة ذاتها. بالتزامن، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية مواقع وتجمعات للميليشيات، أسفرت عن مقتل عددٍ من العناصر وتدمير معدات وآليات قتالية تابعة لها.

وفي سياق متصل، لقي 4 عناصر من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً مصرعهم وأُصيب 10 آخرين بجروح مختلفة، أمس، في مواجهات مع الجيش اليمني شمال غرب مدينة تعز. وأكد مصدر عسكري، أن مدفعية الجيش استهدفت طقم للميليشيات الحوثية خلف «تبة القرن» بجبل «هان» ما أدى إلى مقتل 4 عناصر من الميليشيات وإصابة 10 آخرين كانوا موجودين في المكان. وكانت قوات الجيش قد كسرت هجوم عنيف للميليشيات أمس الأول، في جبهة «الدفاع الجوي» وكبدتها خسائر في الأرواح والمعدات العسكرية.