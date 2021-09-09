إحباط تهريب شحنة مخدرات لـ«حزب الله» إلى السعودية

الرياض (وكالات)

كشفت وزارة الداخلية السعودية، عن تمكن كوادرها من إحباط عملية كانت تقودها شبكة مرتبطة بميليشيات «حزب الله» الإرهابي لتهريب كمية ضخمة من المواد المخدرة إلى البلاد.

ووفقاً لما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس»، فقد أسفرت العملية الأمنية عن إحباط دخول 451.807 قرص من مادة «الأمفيتامين» المخدرة إلى البلاد. وتمت محاولة التهريب عن طريق البحر، وذلك بإخفاء المخدرات داخل معدات ميكانيكية قادمة من نيجيريا. ولفتت السلطات السعودية إلى أن تمكنها من إحباط عملية التهريب تم بالتعاون مع السلطات النيجيرية، التي عملت مع المملكة على متابعة مسار المواد المخدرة.

ويأتي الإعلان الأخير بعد يوم من كشف السعودية عن إحباط محاولة كبيرة لتهريب «الحشيش» عبر الساحل الشرقي للمملكة.

وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم إحباط تهريب 223 كيلو جراماً من الحشيش المخدر عبر الساحل الشرقي، بعدما تمت متابعتها وضبطها بالتنسيق مع حرس الحدود وفق خطة أمنية محكمة.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت، في يونيو، ضبط 14.4 مليون قرص «أمفيتامين» قادمة من لبنان مخبأة داخل شحنة ألواح حديدية.

وفي أبريل، قالت السلطات، إنها اكتشفت 5.3 مليون من هذه الحبوب مخبأة في شحنة رمان.

وحظرت السعودية واردات المنتجات الزراعية اللبنانية، في أبريل، وعزت ذلك إلى تزايد محاولات تهريب المخدرات من لبنان.