التونسيون يترقبون مصير «النهضة».. وتوقعات بحلها

عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

حالة شديدة من الترقب في الداخل التونسي إزاء حركة «النهضة» التي تشهد انقسامات كبرى داخلها، في الوقت الذي تنظر جهات قضائية حلّ حركة «النهضة»، بتهم تتعلق بإهدار المال العام واستخدام السلطة وابتزاز رجال الأعمال، وغيرها من الجرائم التي تسببت في خروج الشعب التونسي ضدها، وقرارات الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي.

وتجري في تونس عدة تحركات قانونية، يقودها محامون، لإعداد «لائحة قضائية» وتقديمها إلى المحكمة، بهدف إصدار حكم قضائي لحلّ «النهضة».

وقال المرشح الرئاسي السابق فتحي الورفلي لـ«الاتحاد»: إن تقارير دائرة الحسابات أثبتت أن هناك غسيل أموال وعمليات ابتزاز ضد رجال أعمال والهيكل الإداري للدولة، وهو ما سيؤدي بشكل كبير لحل «النهضة». وأضاف: «إن الحركة استغلت الاحتياجات الرئيسة للشعب التونسي، سواء على المستوى الاقتصادي أو المعيشي»، مشيراً إلى أن تحركات الرئيس قيس سعيد تمت وفقاً للدستور التونسي الذي وافقت عليه حركة «النهضة» نفسها، والذي منحه حق تعطيل عمل البرلمان وحل الحكومة.

وأشار إلى أن «النهضة» نهبت ما يقارب 35 مليار دولار خلال فترة حكمها لتونس، وأفرغت الخزينة العامة للبلاد، ولولا تدخل الرئيس لكانت الأمور إلى أسوأ.

من جهته، قال جواد عبدالهادي المحلل السياسي التونسي لـ«الاتحاد»: إن التحركات السياسية في 25 يوليو ضد «النهضة» كانت واضحة، وحصلت على تأييد الشعب التونسي، متوقعاً أن يتم حل الحركة بعد جميع المشكلات التي ارتكبتها والخطايا السياسية وإهدار المال وسوء الإدارة.