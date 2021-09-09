أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي جو بايدن قرر فرض إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد أو الفحوص الدورية الأسبوعية للعاملين في شركات تضم مئة موظف أو أكثر، وذلك في إطار تعزيز جهود احتواء المتحورة "دلتا" شديدة العدوى. وجاء في بيان للرئاسة الأميركية أنه يتعيّن على الشركات أن "تضمن أن قواها العاملة مطعّمة بالكامل أو أن تطلب من العمال غير الملقّحين أن يبرزوا نتيجة فحص سلبية على نحو أسبوعي على الأقل". وسيطال التدبير نحو 80 مليون شخص وسيضاف إلى إجراءات أخرى مفروضة على موظفي المؤسسات الفدرالية وإلى تدابير جديدة مفروضة على العاملين في المستشفيات التي تتلقى تعويضات الرعاية الصحية الفدرالية.