تسلمت رئاسة مجلس «الجامعة» من قطر.. الكويت: الأولوية للتنسيق والحوار البنّاء

أحمد شعبان (القاهرة)

أكد الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير خارجية الكويت، رئيس الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية، أن الكويت ستواصل خلال رئاستها لمجلس الجامعة العربية، الدفع بالعمل العربي المشترك، وجهود تنقية الأجواء العربية، وتقريب وجهات النظر بين الأشقاء العرب، والتأكيد على عمق الروابط الأخوية بين الدول العربية.

وأعرب الصباح، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري بعد تسلمه رئاسة المجلس من وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، عن تضامن الكويت مع مصر والسودان في حل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة، مشدداً على الرفض لأي مساس بحقوق البلدين المائية، باعتبار الأمن المائي لمصر والسودان جزءاً من الأمن القومي العربي، داعياً إلى حل الأزمة بما يراعي مصالح جميع الأطراف، ووفقاً للقانون الدولي وإعلان المبادئ الذي وقعته مصر والسودان عام 2015.

وقال: «تنعقد دورتنا الحالية في ظل استمرار التحديات الجسيمة التي تواجهها منطقتنا العربية، وظروف دقيقة تلقي بظلالها وثقليها على النظامين العربي والإقليمي، وأثرت على كافة دولنا العربية من دون استثناء، الأمر الذي يحتم علينا إعطاء الأولوية نحو التنسيق العربي بما يتعلق بقضايانا الملحة وضرورة انتهاج النقاش والحوار البناء والقبول بهامش من الاختلاف في وجهات النظر بهدف الوصول إلى حلول لأزمات المنطقة».

وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، قال الصباح: «نقف اليوم لكي نجدد دعمنا وتأييدنا لقضية فلسطين العادلة، التي تعتبر الركيزة الأساسية للسلام في الشرق الأوسط»، لافتاً إلى أن الزخم الذي اكتسبته القضية جراء ردود الفعل على العدوان على القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، والتأكيد الدولي على أهمية إيجاد حل هذا الصراع، وتحقيق السلام. وعبر الصباح عن القلق من التصعيد العسكري الذي تشهده المدن اليمنية مؤخراً، مديناً الهجمات التي تتعرض لها المدن السعودية من قبل الميليشيات «الحوثية»، مؤكداً الوقوف بجانب السعودية في الإجراءات التي تتخذها لمواجهة ما يفعله «الحوثيون» باعتبار أن أمن المملكة جزء من الأمن القومي العربي.

كما أكد إدانة ورفض جميع أشكال التدخلات الخارجية، التي تمس سيادة أي من الدول العربية.