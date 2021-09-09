ألمانيا: مستمرون بدعم العملية السياسية في ليبيا

طرابلس (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس، استمرار جهود بلاده في دعم العملية السياسية في ليبيا. وأعرب ماس، خلال اجتماعه في طرابلس، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، عن تطلعه للاستماع إلى تقييم للمساعي الدبلوماسية الألمانية، في هذه المرحلة، مُشيداً بجهود المجلس الرئاسي في مسار المصالحة التي تعد جزءاً مهماً من جهود إجراء الانتخابات في موعدها.

كما أعرب عن استعداد بلاده، لاستكمال الجهود السياسية مع المجتمع الدولي، لدعم مساعي المجلس الرئاسي، لإنجاز كافة استحقاقات المرحلة. بدوره، أشاد المنفي بالدور المهم للدبلوماسية الألمانية، في إنجاح مؤتمري «برلين 1» و«برلين 2» من خلال دفع العملية السياسية، ودعم الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين. وثمن المنفي إعادة افتتاح السفارة الألمانية في طرابلس، الذي جرى أمس بعد 7 سنوات من إغلاقها، بما يعزز التعاون المشترك في العديد المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين.