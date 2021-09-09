انطلاق أعمال أول قمة برلمانية عالمية لمكافحة الإرهاب في النمسا

فيينا (وكالات)

انطلقت أمس، أعمال أول قمة برلمانية عالمية لمكافحة الإرهاب لبحث دور البرلمانات في منع الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية.

وشارك في افتتاح أعمال القمة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو ورئيس البرلمان النمساوي فولفغانغ سوبوتكا والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة في فيينا غادة والي.

كما شارك في الافتتاح الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف والأمين العام للاتحاد البرلماني العالمي مارتن تشونغونغ والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاعات براميلا باتن.

ويسعى المشاركون في القمة إلى تقديم حلول دائمة ومساهمات برلمانية في الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف مع اتخاذ إجراءات قوية تسهم بإعادة دمج ضحايا الإرهاب داخل المجتمع. وسيبحث المشاركون وجهات النظر البرلمانية والاستراتيجيات الفعالة وأفضل الممارسات حول التصدي للإرهاب والتطرف إضافة إلى المساعدة في صياغة التشريعات للبلدان في جميع أنحاء العالم لتجريم جميع الأعمال الإرهابية.

كما ستبحث القمة التحديات التي تواجه منطقة الساحل الأفريقي وكيفية إيجاد حلول حقيقية يمكن أن توفر الدعم للسكان ولضحايا الإرهاب في هذه المنطقة.

وتعقد القمة التي تنظم بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة في وقت حرج إذ يسعى المجتمع الدولي والاقتصادات العالمية والوطنية إلى التخلص من تبعات أزمة فيروس كورونا والتعافي من الجائحة. ويشارك في هذه القمة التي تأتي بعد يوم من انتهاء أعمال المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات في نسخته الخامسة أكثر من 100 رئيس برلمان و800 شخص من مختلف دول العالم.