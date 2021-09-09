التحالف الدولي يؤكد التزامه بهزيمة «داعش» في أفغانستان وإفريقيا

واشنطن (وكالات)

أكد التحالف الدولي ضد «داعش»، أمس، التزامه بهزيمة التنظيم الإرهابي على الصعيد العالمي بما في ذلك في أفغانستان وإفريقيا.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن ذلك جاء خلال اجتماع افتراضي عقده كبار الممثلين الدبلوماسيين من المجموعة المصغرة للتحالف الدولي لمناقشة مستجدات الحملة العالمية الهادفة إلى هزيمة التنظيم.

ونقل البيان عن المشاركين تأكيدهم الالتزام بهزيمة «داعش» على الصعيد العالمي بما في ذلك في أفغانستان وإفريقيا، موضحين أن التحالف لا يزال متحداً ومصمماً في عزمه على تحقيق الهزيمة الدائمة لـ«داعش» حيثما وجد وتقديم أعضائه إلى العدالة.