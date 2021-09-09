وقع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الخميس، على قانون يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل بعد أن انتهت اللجنة القانونية بالمجلس من صياغته. وقال المتحدث باسم البرلمان فتحي المريمي، إن صالح أرسل القانون الذي سيفتح الطريق أمام إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر إلى مؤسسات سياسية أخرى وإلى الأمم المتحدة. ,أكد عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عبد الحكيم بلخير عدم استلام المفوضية للقانون المنظم لانتخابات الرئيس الليبي الذي صادق عليه رئيس مجلس النواب. وقال بلخير، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ) "لم نستلم بعد قانون انتخاب الرئيس. وحال استلامنا له، سنقوم بقراءته والتعليق عليه من النواحي الفنية، بحكم الاختصاص".