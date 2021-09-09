يصل وفد من التكتل السياسي والاقتصادي الرئيسي في غرب أفريقيا إلى العاصمة الغينية كوناكري، الجمعة، لتقييم الأوضاع فيها بعد انقلاب عسكري أطاح بالرئيس ألفا كوندي.
واستولت وحدة خاصة من الجيش بقيادة مامادي دومبويا على السلطة يوم الأحد وتعهدت بفتح صفحة جديدة في البلاد.
ونددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بالانقلاب ودعت الجيش للإفراج عن كوندي الذي احتجز خلال تنفيذ الانقلاب.
كما علقت "إيكواس" عضوية غينيا لكنها لم تصل إلى حد التهديد بفرض عقوبات عليها.
ومن المقرر أن يقود رئيس مفوضية "إيكواس" جان كلود كاسي برو ووزيرة الشؤون الخارجية في غانا شيرلي أيوركور بوتشواي وفد المجموعة إلى غينيا لكن "إيكواس" لم تقدم الكثير من التفاصيل في هذا الشأن.
وقال مسؤول إقليمي بارز إن "إيكواس" تريد من المجلس العسكري في غينيا تعيين رئيس وزراء مدني "يتمتع بالمصداقية" في أسرع وقت ممكن للمساعدة في إعادة البلاد إلى النظام الدستوري.
وكان من المقرر أن يصل وفد "إيكواس" إلى كوناكري عاصمة غينيا الخميس لكن مصدرين قالا إن المجلس العسكري في البلاد قال إن الوفد زيارته تأجلت للغد.