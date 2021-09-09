قالت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة بأفغانستان ديبورا ليونز، الخميس، إن هناك حاجة ماسة لتدفق الأموال سريعاً إلى هذا البلد "للحيلولة دون انهيار كامل للاقتصاد والنظام الاجتماعي". وحذرت ليونز مجلس الأمن الدولي من أن تجميد الأرصدة الدولية الأفغانية وأموال المانحين سيشعل شرارة "انكماش اقتصادي حاد يمكن أن يلقي بملايين آخرين في هاوية الفقر والجوع". كانت وكالات تابعة للأمم المتحدة قد حذرت، في وقت سابق، من مجاعة في أفغانستان بسبب الجفاف الذي أثر على المحاصيل الزراعية وكذلك نزوح السكان من قراهم بسبب المعارك قبل سيطرة طالبان على الحكم.