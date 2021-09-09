قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إن تنظيم «القاعدة» قد يحاول إعادة الظهور في أفغانستان. وقال أوستن من الكويت: «هذه هي طبيعة المنظمة»، مؤكداً أن الولايات المتحدة مستعدة لمنع عودة «القاعدة» في أفغانستان والتي من شأنها أن تهدد الولايات المتحدة. وأكد أوستن أن الجيش الأميركي قادر على احتواء «القاعدة» أو أي تهديد متطرف آخر للولايات المتحدة ينبع من أفغانستان باستخدام طائرات المراقبة، كما أقر بأن الأمر سيكون أكثر صعوبة دون القوات الأميركية وفرق المخابرات المتمركزة في أفغانستان. إلى ذلك، طالبت حركة «طالبان» أمس، الولايات المتحدة والأمم المتحدة بشطب أسماء أعضاء في حكومتها الجديدة من القوائم السوداء الخاصة بهما. وانتقدت «طالبان» في بيان لها بشدة «تصريحات مسؤولين في «البنتاجون» بشأن وجود عدد من المدرجين على القائمة السوداء الأميركية، وعلى رأسهم سراج الدين حقاني الذي تولى منصب وزير الداخلية ضمن تشكيلة الحكومة الأفغانية الجديدة». ووصفت الحركة هذا الموقف الأميركي بأنه «انتهاك سافر للاتفاقية المبرمة بين الطرفين في الدوحة في فبراير 2020»، محذرة من أن «هذا الموقف ليس لصالح أميركا ولا لصالح أفغانستان». وشددت «طالبان» على أن «جميع مسؤوليها دون استثناء، ومنهم عائلة حقاني كانوا جزءاً من اتفاقية الدوحة»، مضيفة: «كان من الواجب إخراج أسمائهم من قوائم أميركا والأمم المتحدة السوداء، وهذه المطالبة ما زالت قائمة حتى الآن».