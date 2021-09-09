سجلت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا، اليوم الخميس، مستوى دون معدل 150 حالة لكل 100 ألف شخص، وهو المستوى الذي تعتبره وزارة الصحة «خطراً شديداً» للعدوى، وذلك للمرة الأولى في أكثر من شهرين. وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن المؤشر، الذي احتُسب على مدى الأربعة عشر يوماً الماضية، هبط إلى نحو 140 حالة من 150 في اليوم السابق، في تراجع كبير عن مستوى قياسي وصل نهاية يناير الماضي إلى 900 حالة لكل 100 ألف شخص. وأشارت البيانات إلى تسجيل 4763 حالة، اليوم الخميس، لتضاف إلى حالات الإصابة التي تبلغ الآن أربعة ملايين و903021 حالة منذ تفشي الوباء. وزادت حالات الوفاة 71 ليصبح إجمالي الوفيات 85218 حالة.