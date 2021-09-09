نيجيريا تصادر 14 طناً من الأسمدة كانت ستستخدم في صنع قنابل

آثار أعمال عنف تقوم بها بوكو حرام (أرشيفية)

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قال الجيش النيجيري، اليوم الخميس، إن قواته صادرت 14 طناً من الأسمدة كانت جماعة بوكو حرام الإرهابية المتمردة تعتزم تحويلها إلى قنابل.

وقتلت بوكو حرام مئات الأشخاص في تفجيرات خلال حربها المستمرة منذ 12 عاماً ضد القوات المسلحة في شمال شرق نيجيريا، وهو صراع امتد إلى النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة وأودى بحياة نحو 350 ألف شخص.

وأوضح الجيش أنه كشف عصابة كانت تزود المتمردين بأسمدة ومواد لصنع العبوات الناسفة أو العبوات المتفجرة محلية الصنع.

وقال الجنرال أونيما نواتشوكو، المتحدث باسم الجيش، في بيان، إن القوات صادرت 281 شحنة، تزن كل منها 50 كيلوجراماً، في موقعين بولايتي بورنو ويوبي في شمال شرق البلاد.

المصدر: رويترز