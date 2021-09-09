نظمت مسيرة نسائية، عصر اليوم الخميس، في العاصمة اللبنانية للمطالبة بمحاسبة المتهمين في قضية انفجار مرفأ بيروت. وطالبت النسوة المشاركات في المسيرة النواب بالمثول أمام قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار. وارتدى بعضهن اللباس الأسود الذي كتب عليه "رفع الحصانات ضروري". وارتدى بعضهن اللباس الأبيض وعليه شعارات باللون الأحمر. ورفعت بعض النسوة المشاركات شعارات عبرت عن رفضهن لتمسك النواب بحصاناتهم، ودعون لإسقاط الحصانات ودعم المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، للاستمرار في تحقيقاته حتى الوصول إلى الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين عن استيراد مادة النيترات إلى المرفأ وإدخالها. وأدى انفجار المرفأ في أغسطس 2020 إلى مقتل نحو 200 شخص وإصابة الآلاف بجروح وتضرر آلاف المنازل في العاصمة اللبنانية. كما أدى إلى استقالة حكومة حسان دياب.