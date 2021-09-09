قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، إنه لا يوجد أحد في كتلتها المحافظة يساوره أي شك في أنهم يواجهون معركة صعبة للاحتفاظ بالمستشارية بعد 16 عاماً لها في السلطة. ورفضت، في مؤتمر صحفي، التكهن بنتائج الانتخابات الوطنية المقررة يوم 26 سبتمبر الجاري.وقالت ميركل «بعد 16 عاماً... لا أحد يعود للمستشارية بشكل تلقائي... كان ذلك واضحاً للجميع في الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي». ولن تخوض ميركل الانتخابات لولاية خامسة وتظهر استطلاعات الرأي أن أرمين لاشيت مرشح المحافظين لخلافتها يواجه صعوبات، حيث تظهر الاستطلاعات تقدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وهو حزب وزير المالية أولاف شولتس. ووجهت ميركل مناشدة حماسية للناخبين الألمان اليوم الخميس بأن يدعموا لاشيت في الانتخابات.