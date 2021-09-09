ارتفاع حصيلة حريق سجن في إندونيسيا إلى 44

آثار الحريق في السجن

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لقي 44 سجيناً حتفهم في حريق اندلع في سجن في منطقة جاكرتا، بحسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الإندونيسية، اليوم الخميس غداة الحادثة إثر وفاة ثلاثة سجناء أصيبوا بجروح بالغة في المستشفى.

واندلع الحريق في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء في سجن "تانغيرانغ" في غرب العاصمة الإندونيسية، وتوسع بسرعة فحاصر عشرات السجناء في زنزاناتهم.

وأعلن وزير العدل ياسونا لاولي، اليوم الخميس، ثلاث وفيات جديدة في صفوف السجناء الذين نقلوا إلى المستشفى في اليوم السابق في حال حرجة.

وقال للصحافيين "سنتواصل مع العائلات كي تتمكن من تسلم الجثث".

وأوضح أنه كان بالإمكان التعرّف على الضحايا الثلاثة رغم الحروق في 90% من أجسادهم، على عكس جزء كبير من الضحايا الذين سينبغي التعرّف عليهم من خلال فحص الحمض النووي.

وأعلنت الشرطة أنها جمعت 31 عنية حمض نووي من أقرباء سجناء بهدف المساعدة في هذه العملية.

وتمّ التعرف رسمياً، اليوم الخميس، على أول جثة وهي جثة رجل يبلغ 43 عاماً.

ما زالت السلطات تحقق في أسباب الحريق لكنها تشتبه في أن مشكلة كهربائية تسببت باندلاعه.

وكان المبنى، الذي اندلع فيه الحريق، يؤوي بشكل رئيسي مدانين بتهمة الاتجار بالمخدرات أو تعاطيها.

المصدر: آ ف ب