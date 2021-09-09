بعد الانقلاب.. زعماء أفارقة يزورون غينيا
يصل وفد من التكتل السياسي والاقتصادي الرئيسي في غرب أفريقيا إلى العاصمة الغينية كوناكري اليوم الخميس بعد يوم من تعليقه عضوية البلاد ردا على وقوع انقلاب، ومع عودة الحياة في العاصمة إلى طبيعتها تدريجيا.
وأفاد بيان من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بأن المندوبين "سيقيّمون الوضع" في أعقاب الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي يوم الأحد.
ولم تورد إيكواس أي ذكر لعقوبات قد تفرض على نظام الانقلاب أو زعيمه مامادي دومبويا وهو ضابط سابق في الفيلق الأجنبي الفرنسي وقاد وحدة خاصة من الجيش لانتزاع السلطة.
وسعى دومبويا إلى تدعيم قاعدة تأييده واجتمع مع سفراء روسيا والصين وتركيا وفرنسا والولايات المتحدة أمس الأربعاء.
وتعود الحياة في كوناكري تدريجيا إلى طبيعتها، وعادت حركة المرور اليوم الخميس وتزاحم الباعة الجائلون في شوارع المدينة.
والشوارع الوحيدة التي ما زالت تقام بها نقاط تفتيش عسكرية هي تلك المؤدية إلى حي كالوم وهو الحي الإداري بالعاصمة ومقر القصر الرئاسي.
المصدر: وكالات