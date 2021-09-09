تعرض حزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب لهزيمة مدوية، بينما حقق التجمع الوطني للأحرار فوزا مقنعا في الانتخابات التشريعية، التي أجريت أمس الأربعاء.
وقال وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت إن حزب التجمع الوطني للأحرار تصدر نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب التي جرت في المغرب أمس الأربعاء، بحصوله على 97 مقعدا، بحسب النتائج المؤقتة الخاصة بـــ96% من مجموع المقاعد.
وقال لفتيت، خلال ندوة صحفية بمقر وزارة الداخلية، الليلة الماضية، إن حزب الأصالة والمعاصرة حل ثانيا بحصوله على 82 مقعدا ، متبوعا بحزب الاستقلال بـ 78 مقعدا والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ 35 مقعدا. أما حزب "العدالة والتنمية"، الذي يقود الائتلاف الحاكم، فحصل على 12 مقعدا فقط مقابل 125 مقعدا في الانتخابات الماضية.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن لفتيت القول إن نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق بلغت على المستوى الوطني 35ر50% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية، في مقابل 42% سنة 2016.