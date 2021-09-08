تواصل الاحتجاجات في كابول لليوم الثالث على التوالي

كابول (وكالات)

خرجت تظاهرات في أفغانستان أمس، لليوم الثالث على التوالي.

وانطلقت مجموعة من النساء من منطقة تقطنها أغلبية من «الهزارة» غرب كابول للاحتجاج على تشكيلة الحكومة الجديدة، وفقاً لمقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ورددت متظاهرات شعارات تندد بعدم تمثيل النساء في الحكومة، فيما رفعت أخريات لافتات كتبن عليها «عمل تعليم حرية».

وتوقفت وسائل الإعلام المحلية عن تغطية الاحتجاجات بعدما احتجزت «طالبان» لفترة وجيزة أمس الأول، في كابول مجموعة من الصحفيين كانوا يغطون مظاهرة ضد التدخل الباكستاني في أفغانستان. وقال المتحدث باسم «طالبان» سهيل شاهين أمس، إنه «يمكن لمن يريدون تنظيم مظاهرات سلمية القيام بذلك بعد الحصول على تصريح من السلطات». وأضاف أن «المتظاهرين يستخدمون لغة مسيئة ضد قادتهم للاستفزاز والتسبب في إشعال الصراعات».