ميليشيات الحوثي تخفي صحفييْن مختطفين

عدن (وكالات)

تستمر ميليشيات الحوثي الإرهابية في انتهاكاتها ضد الصحافيين والإعلاميين حيث حذرت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين «صدى» من أن الميليشيات تخفي قسراً صحافييْن اثنين من أصل 4 مختطفين لديها منذ شهرين.

وأفادت المنظمة في بيان، أنها تلقت بلاغاً من أسر الصحفيين المختطفين، يفيد بأن ميليشيات الحوثي تخفي قسراً الصحافيان عبد الخالق عمران، وتوفيق المنصوري، منذ شهرين، مؤكدة تعرض الأخير، للضرب والتعذيب قبل إخفائه.

وأضافت أن الصحافيين الأربعة توفيق المنصوري، وعبد الخالق عمران، وحارث حميد، وأكرم الوليدي تلقوا تهديدات بالتصفية الجسدية من قبل الميليشيات الإرهابية.

كما أكدت أن الصحافيين يتعرضون لمعاملة سيئة من قبل ميليشيات الحوثي في السجون، وتمنع عنهم الزيارة منذ صفقة التبادل أواخر 2020.

واعتبرت هذه الانتهاكات بحق الصحافيين المختطفين، جرائم خطيرة، تنتهك القوانين والمواثيق الدولية التي تجرم الاختطاف والإخفاء القسري، والتعذيب، وتضمن حرية التعبير والعمل الصحافي.

وأدانت المنظمة بشدة جريمة الإخفاء القسري والتعذيب الشديد والمعاملة السيئة والتهديدات التي تمارسها الميليشيات بحق الصحافيين المختطفين، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم من دون قيد أو شرط.