الاتحاد الأوروبي يشيد بالتقدم الكبير في ليبيا

بروكسل (وكالات)

أعرب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس، عن سعادته بإحراز ليبيا تقدماً كبيراً على الساحة الداخلية منذ العام الماضي. وقال بوريل في مؤتمر صحفي عقب لقائه بوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في طرابلس أمس: «يسرني أن أقول إن ليبيا حققت الكثير من التقدم منذ العام الماضي، فهناك وقف لإطلاق النار ومؤسسات سياسية موحدة وخارطة طريق لعقد انتخابات في الـ 24 من ديسمبر المقبل». وأضاف أن الوقت حان الآن لتوطيد هذا التقدم وقد بحثنا مع المسؤولة الليبية سبل دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا في هذه الجهود خلال الأشهر المقبلة.

وأعرب عن استعداد الاتحاد الأوروبي متى سمحت الظروف لبدء مفاوضات تفضي إلى اتفاق شراكة تتمكن ليبيا بموجبه من الاستفادة من الدعم الذي يقدمه الاتفاق لبلدان جنوب البحر المتوسط في إطار سياسات الكتلة الأوروبية المتعلقة بالجوار.

من جانبها، قالت المنقوش إن زيارة بوريل لليبيا تهدف إلى دعم حكومة الوحدة الوطنية والبلاد بشكل عام في تلك المرحلة المهمة.