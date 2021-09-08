بلينكن ينتقد تشكيل حكومة طالبان الانتقالية

انتقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء تشكيل الحكومة الانتقالية التي أعلنتها حركة طالبان في أفغانستان أمس الثلاثاء.

وفي أعقاب لقاء مع نظيره الألماني هايكو ماس في قاعدة القوات الجوية الأميركية برامشتاين، قال بلينكن إن الحركة كانت تعهدت في وقت سابق بإشراك مجموعات سياسية أخرى في الحكومة، مشيرا إلى أن تشكيل الحكومة الانتقالية اقتصر على أعضاء وحلفاء حركة طالبان فقط.

وأعرب بلينكن أيضا عن شعوره بالقلق حيال المسار الوظيفي لبعض أعضاء الحكومة الانتقالية.

تجدر الإشارة إلى أن الحركة عينت في منصب وزير الداخلية الملا سراج الدين حقاني، الذي كانت الولايات المتحدة وضعته على قائمة الملاحقة المصنفين إرهابيا حيث كان مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي (إف بي آي) عرض مكافأة تصل إلى 10 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.

وأضاف بلينكن أن «طبيعة علاقات الحكومة التي تقودها طالبان معنا ومع المجتمع الدولي، ستتحدد تماما تبعاً لتصرفات هذه الحكومة في الأسابيع والشهور المقبلة».

وطالب بلينكن الحركة بالوفاء بتعهداتها والسماح للأفغان الراغبين في مغادرة البلاد بالسفر بوثائق السفر المناسبة، وأشار إلى أن طالبان أوقفت طائرات مستأجرة في مدينة مزار الشريف كان يُنْتَظَر أن تنقل محتاجين للحماية من أفغانستان على متنها.

كما طالب بلينكن الحركة بالسماح بوصول مساعدات إنسانية للمحتاجين في أفغانستان.