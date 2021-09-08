بلينكن يدعو «طالبان» للسماح بإقلاع رحلات الطيران



دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حركة «طالبان» إلى السماح لرحلات الطيران العارض التي تقل على متنها أميركيين وأفغان معرضين للخطر بمغادرة أفغانستان.والطائرات التي تم استئجارها لنقل أشخاص من أفغانستان عالقة في مطار مزار الشريف الدولي، وقال بعض المنظمين، إن وزارة الخارجية لا تبذل ما في وسعها لتسهيل مغادرة تلك الرحلات.

وقال بلينكن، إن بلاده تبذل قصارى جهدها للسماح بإقلاع الطائرات، لكن حركة «طالبان» لم توافق على ذلك بعد.

وأضاف في مؤتمر صحفي في ألمانيا «أوضحنا لكل الأطراف وأوضحنا لـ(طالبان) أن رحلات الطيران العارض تلك يجب أن تتمكن من المغادرة».