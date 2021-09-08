وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعلاج للطالبة منه الله هشام حسن ثابت بالصف الثالث الاعدادي البالغة من العمر 14 عاماً من محافظة أسيوط (جنوب مصر). وتعرضت الطفلة منة الله لحادث دهس من سيارة نقل، وذلك حتى تتمكن من ممارسة حياتها بشكل طبيعي.
وفي وقت سابق، استغاثت والدة الطفلة منه الله هشام، بالرئيس السيسي للتدخل لعلاج ابنتها التي دهستها تريلا ولم يتم القبض علي الجاني حتي الآن. وتسبب الحادث الذي تعرضت له الطفلة المصرية في فصل في الأمعاء وكسر في الحوض وغرغرينة في معظم أجزاء جسدها، حيث خضعت الفتاة حتى الآن إلى 6 عمليات جراحية ومتواجدة في العناية المركزة.