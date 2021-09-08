وفاة وزير الطوارئ الروسي لدى محاولته إنقاذ شخص

لقي وزير الحالات الطارئة الروسي يفغيني زينيتشيف حتفه فيما كان يحاول إنقاذ شخص أثناء تدريبات، كما أعلنت الوزارة الأربعاء في بيان أرسل إلى وكالات أبناء روسية.

وقالت الوزارة لوكالة "تاس" إن الوزير "توفي بشكل مأسوي فيما كان يحاول إنقاذ حياة شخص" خلال تدريبات مشتركة بين الوزارات في نوريلسك لحماية المنطقة القطبية الشمالية.