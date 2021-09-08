منذ أيام بدأت أسماء جديدة من عهد العقيد الراحل معمر القذافي تطفو إلى السطح، مع إعلان طرابلس الإفراج عنهم.
وفي تطور جديد، أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الإفراج عن اللواء ناجي حرير، الذي يوصف بأنه كان قيادياً بارزا في نظام القذافي السابق، وفقا لموقع العربية.
فيما أفادت وكالة الأنباء الليبية بأن إطلاق حرير جاء "في إطار عملية المصالحة الوطنية"، وهي عملية أعلن عنها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي هذا الأسبوع، وتلت إطلاق سراح الساعدي القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.
يذكر أن السلطات الليبية كانت أعلنت أيضا يوم الأحد الإفراج عن الساعدي القذافي، أحد أبناء معمر القذافي، الذي كان مسجونا في العاصمة طرابلس منذ العام 2014، وعن مساعدين آخرين للعقيد الراحل.
وأكد المجلس الرئاسي الليبي في حينه إطلاق "سراح عدد من المعتقلين الذين قضوا مدة عقوبتهم أو الذين لم يحكم عليهم من قبل القضاء، بمن فيهم أحمد رمضان، الذي كان يحمل رتبة عقيد أيام حكم القذافي، وشغل منصب رئيس الأركان والمخابرات. كما كان يلقب ب"الصندوق الأسود" للديكتاتور الليبي.
إلى ذلك أضاف المجلس أن تلك المهمة ستتواصل وأن شخصيات أخرى ستخرج أيضا من السجن.