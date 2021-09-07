البرلمان العربي: مؤتمر رؤساء البرلمانات بفيينا فرصة لتنسيق الجهود تجاه مختلف القضايا

شاركت شذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي عضو المجلس الوطني الاتحادي في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بالعاصمة النمساوية فيينا، وذلك ضمن وفد برلماني رفيع المستوى برئاسة معالي عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.

وأكدت النقبي أهمية هذا المؤتمر الذي يمثل فرصة هامة لتنسيق الجهود البرلمانية الدولية تجاه مختلف القضايا الملحة على الساحة الدولية، والتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي، والتي يستطيع البرلمانيون أن يكون لهم دور فاعل في مناقشتها وطرح الحلول بشأنها.

ونوهت إلى حرص البرلمان العربي على أن يكون متفاعلاً مع مختلف القضايا المطروحة للنقاش، سواء من خلال مشاركة وفده في المؤتمر، أو عبر المشاورات الثنائية التي أجراها معالي رئيس البرلمان العربي على هامش المؤتمر مع عدد من رؤساء البرلمانات العربية الأجنبية، وبعض رؤساء المنظمات البرلمانية الإقليمية وتم فيها تبادل وجهات النظر تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك.