90 أفغانياً في قاعدة «رامشتاين» الأميركية يطلبون اللجوء في ألمانيا

برلين (وكالات)

طلب عشرات الأفغان، الذين نقلهم الجيش الأميركي من كابول إلى قاعدته الجوية في «رامشتاين» الألمانية، البقاء في ألمانيا كلاجئين.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، أمس، إن حوالي 90 أفغانياً من آلاف الأشخاص الذين تم إيواؤهم في القاعدة العسكرية الأميركية في «رامشتاين» بولاية «راينلاند بفالتس» تقدموا بطلبات لجوء.

ولدعم مهمة الإجلاء واسعة النطاق من أفغانستان، أنشأت الولايات المتحدة عدة مراكز دولية لإيواء اللاجئين الأفغان مؤقتاً قبل إعادة توطينهم على المدى الطويل، وكان أحد هذه المراكز في قاعدة «رامشتاين» الجوية.

ومن المتوقع أن يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره الألماني هايكو ماس المنشأة اليوم الأربعاء. وبحسب وزارة الداخلية، وصل إجمالاً 34 ألفاً و103 أشخاص من أفغانستان إلى رامشتاين.

ومن بين هؤلاء الذين تم إجلاؤهم، سافر بالفعل 20 ألفاً و943 شخصاً إلى الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم الوزارة، شتيفه ألتر، في تصريحات: «مقارنة بإجمالي عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى رامشتاين، فإن عدد طلبات اللجوء يمكن التعامل معه».