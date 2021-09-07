تونس: وضع 50 مسؤولاً تحت الإقامة الجبرية

ساسي جبيل (تونس)

أصدر المكلف بتسيير شؤون وزارة الداخلية التونسية رضا الغرسلاوي قراراً بفرض الإقامة الجبرية على 50 مسؤولاً، من بينهم وزير الاتصالات السابق أنور معروف، وعدد من النواب ورجال أعمال وقضاة بينهم وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي، والرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد، إضافة إلى عدد من مستشاري رؤساء الحكومة سواء في عهد يوسف الشاهد أو إلياس الفخفاخ.

وفي تصريحات إعلامية، أكدت نادية الشواشي التي تنوب عن المسؤولين، أنها تقدمت بالطعن في قرارات الإقامة الجبرية لدى المحكمة الإدارية، باعتبار أن قرارات الإقامة الجبرية فاقدة لسند قانوني، وباعتبار أن مرجعها وهو الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ صادر عن سلطة تنفيذية لا يحق لها الحد من الحقوق والحريات المضمونة بالدستور في الحالات العادية أو الاستثنائية، والتي ترجع حصرياً بالنظر إلى القانون.