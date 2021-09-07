المغرب: 18 مليون شخص يتوجهون اليوم لمراكز الاقتراع

الرباط (وكالات)

يتوجه نحو 18 مليون ناخب مغربي اليوم الأربعاء، إلى مراكز الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب «الغرفة الأولى بالبرلمان» في انتخابات شاملة تنظمها المملكة وسط إجراءات استثنائية فرضتها جائحة فيروس «كوفيد 19».

ويستعد المغرب لإجراء انتخابات تشريعية ومحلية متزامنة في ظل القيود المتعلقة بالجائحة سعياً لحكومة جديدة تفرزها انتخابات 2021 خلفاً للائتلاف الحالي بقيادة حزب «العدالة والتنمية».

وشهدت الحملات الانتخابية فرض قيود وإجراءات غير مسبوقة على المرشحين والأحزاب السياسية بسبب انتشار الفيروس من بينها منع التجمهر وتوزيع المنشورات بالإضافة إلى بروز خطاب سياسي تقليدي وحدوث أزمة ثقة بين الأحزاب وبعضها من جهة ومع الشارع لاسيما فئة الشباب.

ودفعت القيود والإجراءات القائمين على الحملات نحو مواقع التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية إذ اعتمد بعض الأحزاب والكيانات السياسية على فرق تواصل إلكترونية بينما اتجهت أحزاب أخرى إلى خدمات شركات متخصصة.

وتعد انتخابات 2021 الأولى في تاريخ المملكة التي يتم فيها دعوة نحو 18 مليون مغربي لتصويت متزامن لاختيار 395 نائباً كأعضاء بالغرفة الأولى للبرلمان إلى جانب قرابة 31 ألف عضو منتخب في مجالس المحافظات والبلديات المحلية.