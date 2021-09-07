«الجامعة» ترحب بالتطورات الأخيرة في ليبيا

القاهرة (وكالات)

رحبت جامعة الدول العربية أمس، بالتطورات التي شهدتها ليبيا في الآونة الأخيرة والإفراج عن 8 من الموقوفين الليبيين الذين تم تسليمهم لـ «مجلس حكماء مصراتة».

وأشادت الجامعة العربية في بيان بالجهود المبذولة بهذا الخصوص باعتبارها جزءا من تدابير بناء الثقة المطلوب توافرها خلال الفترة المقبلة، لافتةً إلى أنها تتابع باهتمام بالغ هذه التطورات.

وحذر البيان في الوقت ذاته «من تكرار الاشتباكات التي وقعت خلال الآونة الأخيرة وتأثيرها السلبي على التفوق المحرز مؤخرا على كافة الأصعدة في ليبيا».

وأكد موقف الجامعة العربية الثابت والمطالب بضرورة الوفاء بجميع الاستحقاقات المتعلقة بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإخراج الوجود العسكري الأجنبي جميع مكوناته من ليبيا لضمان إجراء الانتخابات بشكل ذي مصداقية»

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أعلن رسميا أمس الأول، مشروع المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا مرحباً بالإفراج عن مسؤولين من النظام الليبي السابق.