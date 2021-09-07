السعودية: اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف اعتداءات «الحوثي»

جدة (وكالات)

أكد مجلس الوزراء السعودي، أمس، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضي المملكة ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها ووقف الأعمال العدائية التي تمارسها الميليشيات الحوثية الإرهابية وانتهاكاتها للقوانين الدولية والقواعد العرفية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن المجلس ثمن في بيان عقب جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في هذا الصدد كفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بالتصدي وإحباط تلك الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمّدة وممنهجة.

وفي سياق آخر، رحب مجلس الوزراء السعودي في بيانه باستضافة المملكة «منتدى مبادرة السعودية الخضراء» و«قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» في أكتوبر القادم لمواجهة أزمات المناخ ودعم جهود المجتمع الدولي لمعالجة التحديات الرئيسة للبيئة.

وأشار البيان إلى أن استضافة المملكة تأتي للتصميم على إحداث تأثير عالمي دائم في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وحماية الأرض والطبيعة والإسهام في تحقيق المستهدفات العالمية بما يدفع عجلة مكافحة الأزمات المرتبطة بالمناخ.