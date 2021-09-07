«الحوثي» يحرم 130 ألف طفل في مأرب من التعليم

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

كشفت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب أن نحو 130 ألف طفل وطفلة ممن يعيشون في مخيمات النزوح لن يتمكنوا هذا العام من مواصلة تعليمهم.

وأرجع المسؤولون السبب في ذلك إلى أن مدارس المدينة تجاوزت الطاقة الاستيعابية لها بكثير، إثر تدفق المزيد من النازحين هربا من الهجمات الحوثية.

فيما تسعى السلطات المحلية وإدارة مخيمات النازحين لافتتاح فصول دراسية في الهواء الطلق، كي لا يضيع على هؤلاء الصغار العام الدراسي الجديد.

وأكد علي العباب نائب وزير التربية أن مدارس المحافظة ممتلئة وغير قادرة على استيعاب العدد الكبير من الطلاب، ولهذا فإن أعداداً كبيرة من الطلبة في مخيمات النزوح لن يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس.

من جهته، أوضح سيف مثنى مدير الوحدة التنفيذية للمخيمات بمأرب، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، أن هناك مدارس داخل المخيمات لكنها مزدحمة بالأطفال، مع تزايد أعداد النازحين الذين وصلوا إلى المخيمات، بسبب استمرار المعارك في أطراف المحافظة.

كما أكد أن مأرب وحدها تستضيف 61 % من النازحين اليمنيين داخلياً، وفيها أكبر مخيم للنزوح في المحافظة، وهو مخيم «الجفينة» حيث يحوي 10 آلاف أسرة، بتعداد تجاوز أكثر من 75 ألف فرد، معظمهم نساء وأطفال.

وكان مسؤولون يمنيون في مأرب أكدوا أن مئات النازحين باتوا في خطر، مناشدين المنظمات الدولية التدخل.

يذكر أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تشن منذ شهر فبراير حملة عسكرية من أجل التقدم نحو مدينة مأرب، رغم مناشدات الأمم المتحدة، فضلاً عن منظمات إنسانية وقف تلك الهجمات، خوفاً على آلاف النازحين في المحافظة.

إلى ذلك، قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن 471 أسرة اضطرت للنزوح، الأسبوع الماضي، بسبب تصاعد القتال، خاصة في محافظة مأرب.

وأوضحت المنظمة، أن 364 أسرة نزحت من محافظة مأرب، خاصة من غرب المحافظة، حيث يسوء الوضع الإنساني هناك نتيجة العدوان الحوثي على المناطق المأهولة بالسكان.

وأضافت المنظمة، أن باقي الأسر النازحة توزعت على محافظات الحديدة 41 أسرة، الضالع 35 أسرة، شبوة 26 أسرة، تعز 20 أسرة.

أمنياً، اعترفت ميليشيات الحوثي الإرهابية بمقتل أحد قادتها العسكريين خلال مواجهات في محافظة مأرب.

وأفادت مصادر إعلامية بمقتل نايف العوسجي أحد قادة ميليشيات الحوثي بكمين للجيش الوطني في مأرب.

وأكدت المصادر أن القائد الحوثي القتيل هو قائد اللواء 314 نايف العوسجي، كاشفة أنه قتل في كمين للجيش اليمني في جبهة «الكسارة» بمأرب.

وفي سياق آخر، قتل مسلح حوثي، رجل مرور وأصاب ثلاثة أشخاص في صنعاء.

وذكر شهود عيان، أن مشادة كلامية وقعت بين مسلح حوثي يدعى «صدام كزمة» وأحد المدنيين انتهت بإخراج المسلح جنبيته «سلاح أبيض» وطعن المدني، ليطلق بعدها النار من بندقيته لتفريق المتجمهرين من المارة ويصيب اثنين.

وتشجع ميليشيات الحوثي عناصرها على التجول داخل المدن بالسلاح، ما شجعهم على المزيد من ارتكاب الجرائم بحق المدنيين لأتفه الأسباب، خصوصاً مع إفلات معظمهم من العقاب نتيجة الحماية التي يوفرها لهم الانتماء للميليشيات.