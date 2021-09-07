التحالف الدولي: «داعش» غير قادر على احتلال أي أرض عراقية

هدى جاسم (بغداد)

أكد العقيد واين ماروتو، المتحدث باسم التحالف الدولي ضد «داعش»، أمس، أن التنظيم الإرهابي غير قادر على احتلال أي أرض عراقية.

وقال في تصريح صحفي، إن «عصابات داعش الإرهابية مستمرة في الاستفادة من الفراغ الأمني، كونها تنشط كحركة تمرد بمستوى متدن، مقارنة مع تنظيم القاعدة عام 2010». وأضاف، أن «القوات الأمنية العراقية والتحالف الدولي يعملان بشكل استباقي على اعتراض وتدمير خلايا داعش النائمة والمخابئ، وأماكن وجودها ومعسكراتها المؤقتة، والموارد المالية، والنيل من قادتها الرئيسيين». وأشار إلى أن «التنظيم غير قادر على احتلال أي أراضٍ عراقية».

وفي الفترة الأخيرة، شن تنظيم «داعش» مجموعة من الهجمات على القوات الأمنية العراقية، مما دفع القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، إلى التوجيه بتكثيف العمل الاستخباري ضد التنظيم.

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى سول، أمس، مقتل مفرزة كاملة من «داعش» في كركوك.

وقال رسول في بيان: إنه «بعد مقتل عددٍ من عناصر الشُرطة الاتحادية، وعد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي بالرد المُناسب على بقايا هذه العصابات الإرهابية». وأضاف أن «جهاز مُكافحة الإرهاب تمكن من قتل مفرزة كاملة من داعش في مُحافظة كركوك». ولفت إلى أنها سقطت في كمائن الجهاز بعد رصد حركتهم، وقتل عدد منهم بنيران مُباشرة.