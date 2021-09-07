«اليونيسف»: العمل على إعادة أطفال أفغان إلى أسرهم بعد فوضى الإجلاء

كابول (وكالات)

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» أنها سجّلت إلى جانب شركائها نحو 300 طفل غير مصحوبين وفصلوا عن ذويهم تم إجلاؤهم من أفغانستان منذ 14 أغسطس.

وقالت المديرة التنفيذية لـ«اليونيسف» هنرييتا فور في بيان «نتوقع بأن يرتفع هذا العدد من خلال جهود تحديد الهويات المتواصلة»، معربة عن قلقها حيال سلامتهم.

وذكرت الوكالة أن العديد من الأطفال انفصلوا عن عائلاتهم عندما تدفّق عشرات آلاف الأشخاص إلى مطار كابول في محاولة يائسة لمغادرة البلاد قبل اكتمال انسحاب القوات الأميركية في نهاية أغسطس. ولفتت «اليونيسف» إلى أن عدداً من الأطفال الذين تم فصلهم جرى إجلاؤهم على متن رحلات إلى ألمانيا وقطر وغيرهما.

وقالت فور «يمكنني تخيّل الخوف الذي شعر به هؤلاء الأطفال عندما وجدوا أنفسهم فجأة من دون عائلاتهم في ظل الأزمة التي شهدها المطار أو عندما تم وضعهم على متن رحلة إجلاء». وأشارت إلى أن الأطفال الذين يتم فصلهم عن عائلاتهم هم من أكثر أطفال العالم عرضة للخطر.