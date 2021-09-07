مراقبون أوروبيون وأمميون يواكبون الانتخابات العراقية

بغداد (الاتحاد)

أعلن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، أمس، أنهما سينشران مراقبين خلال الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في أكتوبر لضمان مصداقيتها وشرعيتها. وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحفي في بغداد: «نسعى لإضفاء شرعية على الانتخابات المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر».

وأضاف «هذا هدف بعثة مراقبين التي ستكون هنا قبل شهر من الانتخابات وستبقى بعد شهر من إجرائها».

بدورها، ستقوم بعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي» بنشر مراقبين للهدف نفسه، حسبما أعلنت ممثلة البعثة جينين بلاسخارت خلال مؤتمر صحفي منفصل ببغداد.

وقالت إن عدد المراقبين «سيكون أكبر بخمسة أضعاف مما كان عليه العام 2018 عندما أجريت الانتخابات التشريعية الأخيرة في العراق».